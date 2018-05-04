TCMB, enflasyon analizini paylaştı

04 Mayıs 2018

Enflasyondaki yükselişte petrol fiyatları ve döviz kuru görünümüne bağlı olarak yükselen enerji ile temel mal grubu fiyatlarının etkili olduğunu belirten TCMB, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının bir önceki aya kıyasla artarak güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Merkez'in değerlendirmesine göre, temel mal enflasyonunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybına paralel olarak alt gruplar genelinde artış gözlendi.

Diğer taraftan, gıda enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde gerilediği ve hizmet grubu yıllık enflasyonunun ise yatay bir seyir izlediği belirtilirken, temel mal grubundaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerinin yükseldiği vurgulandı.

TCMB Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu için tıklayın

Nisan enflasyonu beklentiyi aştı

Enflasyonda tek hane 2019’a kaldı