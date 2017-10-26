Tüfenkci: Yardımlar siyasi şantaj aracına dönüştü

26 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB'nin Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda kısıtlamaya hazırlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tüfenkci, "AB ve özellikle Almanya'nın Türkiye'ye hasmane tutumlar içinde olması üzücü; Türkiye'yi ekonomik olarak dize getirmeye çalışmak ve bunu siyasi şantaj aracına dönüştürmek ahlaksızlıktır. Mali kısıtlamalar getirilmeye çalışılıyor ama AB öncelikle bugüne kadarki taahhütlerini yerine getirme konusunda dürüst olsun" şeklinde konuştu.

"Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşmelere de değinen Tüfenkci, "Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştu. Irak merkezi hükümetinin bu konuda istekli olduğunu gördük. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir" dedi.

e-devlet üzerinden şirket sorgulama

Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Tüfenkci, "Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes T.C. kimlik numarasını Bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA