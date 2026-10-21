Türkiye'de kozmetik pazarı 3,3 milyar dolarlık hacme ulaştı
Küresel kozmetik pazarının yıllık yüzde 5 büyümeyle 2030 yılına kadar 590 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise yaklaşık 3,3 milyar dolarlık kozmetik pazarının çift haneli büyümesini sürdürmesi öngörülüyor.
Küresel kozmetik sektörü, değişen tüketici alışkanlıkları ve yenilikçi ürünlere yönelik artan taleple büyümesini sürdürüyor.
Yaklaşık 3,3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye kozmetik pazarının, çift haneli büyüme eğilimini önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi bekleniyor.
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, küresel pazardaki büyümenin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.
Tüketicilerin kozmetik ürünlerinden beklentilerinin çeşitlendiğine dikkati çeken Arslan, "Skinification yaklaşımı, güzellik ve bakım kategorileri arasındaki sınırları yeniden şekillendirirken bilimsel kanıtları, güvenliği ve şeffaflığı ürün geliştirme süreçlerinin merkezine taşıyor." dedi.