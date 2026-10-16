Türkiye'nin harcama haritası açıklandı: Tüketimin dörtte biri İstanbul'da

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelindeki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u yüzde 14,5 ile Ege, yüzde 12,6 ile Akdeniz bölgesi takip etti.

Toplam tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 1,4 ile Kuzeydoğu Anadolu aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,5 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 2,8 ile Doğu Karadeniz izledi.

Eğitim harcamalarının yüzde 38,3'ü İstanbul'da

İstanbul, Türkiye genelindeki tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip bölge oldu.

Ülke genelindeki eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3'ü İstanbul'da gerçekleşirken, lokanta ve konaklama hizmetlerinde bu oran yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

İstanbul'un toplam konut ve kira harcamalarındaki payı yüzde 28,4, eğlence, spor ve kültür harcamalarındaki payı ise yüzde 27,3 oldu.

Tüketim harcamalarında ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi, alkollü içecekler ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9'unu gerçekleştirdi. Bölgenin sağlık harcamalarındaki payı yüzde 15,9, mobilya ve ev eşyaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarındaki payı ise yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

İstanbul'da harcamaların yüzde 29,6'sı konut ve kiraya gidiyor

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içindeki dağılımına bakıldığında, konut ve kira, ulaştırma ile gıda ve alkolsüz içeceklerin hanehalkı bütçelerinde en büyük harcama kalemlerini oluşturduğu görüldü.

Birinci düzey bölge sınıflandırmasına göre, konut ve kira harcamalarına bütçesinden en yüksek payı yüzde 29,6 ile İstanbul ayırdı.

Bu alanda en düşük oran ise yüzde 22,1 ile Kuzeydoğu Anadolu'da kaydedildi.

İstanbul'da gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim harcamaları içindeki payı ise yüzde 14,2 ile Türkiye'nin en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Gıdaya en fazla payı Güneydoğu Anadolu ayırdı

Hanehalkı bütçelerinde gıda harcamalarının ağırlığı bölgelere göre farklılık gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının toplam tüketim içindeki payı, yüzde 27,1 ile Güneydoğu Anadolu'da en yüksek seviyeye ulaştı.

İstanbul ise yüzde 14,2 ile gıda harcamalarına bütçesinden en düşük payı ayıran bölge oldu.

Ulaştırma harcamalarında ise Batı Marmara ilk sırada yer aldı. Motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı ile araç bakım ve onarımını kapsayan ulaştırma harcamalarının bölge bütçesindeki payı yüzde 23,3 olarak hesaplandı.

Ulaştırmaya en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 16,5 ile Güneydoğu Anadolu oldu.

Ankara ve İzmir tüketim harcamalarında üst sıralarda

TÜİK'in daha ayrıntılı coğrafi sınıflandırma olan İBBS 2. Düzey verilerine göre de toplam tüketim harcamalarından en yüksek payı İstanbul aldı.

Türkiye genelindeki harcamaların yüzde 25,6'sının gerçekleştiği İstanbul'u, yüzde 8,3 ile Ankara ve yüzde 6,5 ile İzmir takip etti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan bölgenin toplam tüketim harcamalarındaki payı ise yüzde 5,7 oldu.

En düşük pay yüzde 0,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesinde gerçekleşti. Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgesi yüzde 0,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt bölgesinin payı yüzde 0,9, Zonguldak, Karabük ve Bartın bölgesinin payı ise yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Konut ve kira harcamalarında İzmir ilk sırada

İkinci düzey bölge sınıflandırmasına göre, hanehalkı bütçesinde konut ve kiraya en yüksek payı ayıran bölge İzmir oldu.

İzmir'de toplam tüketim harcamalarının yüzde 30,2'si konut ve kiraya ayrılırken, bu oran İstanbul'da yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Konut ve kira harcamalarının bütçe içindeki payının en düşük olduğu bölge ise yüzde 19,6 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari oldu.

Ulaştırmada Kocaeli bölgesi, gıdada Şanlıurfa ve Diyarbakır öne çıktı

Ulaştırma harcamalarına bütçesinden en yüksek payı ayıran ikinci düzey bölge, yüzde 25 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova oldu.

Bu harcama grubunda en düşük pay ise yüzde 12,9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde kaydedildi.

Buna karşılık Şanlıurfa ve Diyarbakır, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarında ilk sıraya yerleşti. Bölgede hanehalkı tüketim bütçesinin yüzde 29,6'sı gıdaya ayrıldı.

Gıda harcamalarının toplam bütçe içindeki payının en düşük olduğu bölge ise yüzde 14,2 ile İstanbul oldu.