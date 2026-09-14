Uçak biletlerinde indirim fırsatı: Koltuk seçimi de 99 TL
AJet, yurt içi uçuşları kapsayan yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında tüm yurt içi seferlerde uçak biletleri yüzde 30 indirimle satışa sunulurken, standart koltuk seçimi 99 TL'den yapılabilecek. İndirimli biletler 15 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
Yurt içinde 39 noktaya sefer düzenleyen AJet, sonbahar ve kış dönemini kapsayan yeni bilet kampanyasını başlattı.
Kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda biletler yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.
İndirimli biletler 14 Eylül saat 11.00 ile 15 Eylül saat 23.59 arasında satın alınabilecek.
İndirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?
Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
Ancak 28 Ekim-1 Kasım, 13-22 Kasım ve 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlar kampanyaya dahil edilmeyecek.
Koltuk seçimi 99 TL'den başlayacak
AJet, kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de indirim uygulayacak.
Yurt içi kampanyası boyunca standart koltuk seçimi 99 TL olacak. Ön sıralardaki koltuklar 199 TL ile 299 TL arasında değişen fiyatlarla, acil çıkış koltukları ise 349 TL'den seçilebilecek.
İndirimli biletler yalnızca AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.