Ünlü ekonomist Timothy Ash’ten ‘Türkiye’ anketi

Türkiye ekonomisini ve siyasetini uzun yıllardır takip eden Timothy Ash, X (Twitter) hesabından bir anket yayınladı.

Bugün saat 10.42’de başlayan ve yarın aynı saatte sona erecek ankette Ash, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik problem nedir” sorusunu yöneltti.

What is the biggest economic problem facing Turkey? — Timothy Ash (@tashecon) May 14, 2024

Enflasyon, işsizlik, yolsuzluk ve diğer seçeneklerinin yer aldığı ankette saat 11.20 itibarıyla enflasyon ilk sırada, yolsuzluk ise ikinci sırada görünüyor.

Ash’in memur ve emekli maaşları mesajı tepki çekmişti

Britanya merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf paketini değerlendirmişti.

Ash’in önlemleri yetersiz bulması ve “Bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi” sorusu tepki çekmişti.