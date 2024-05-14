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Ünlü ekonomist Timothy Ash’ten ‘Türkiye’ anketi

İngiliz ekonomist Timothy Ash dün Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf paketine ilişkin tartışmalı bir yorum yaparken, bugün de sosyal medyadan bir anket açtı. “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik problem nedir” sorusunu yönelten Ash’in anketi yarın 10.40 sıralarında tamamlanacak.

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Türkiye ekonomisini ve siyasetini uzun yıllardır takip eden Timothy Ash, X (Twitter) hesabından bir anket yayınladı.

Bugün saat 10.42’de başlayan ve yarın aynı saatte sona erecek ankette Ash, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik problem nedir” sorusunu yöneltti.

Enflasyon, işsizlik, yolsuzluk ve diğer seçeneklerinin yer aldığı ankette saat 11.20 itibarıyla enflasyon ilk sırada, yolsuzluk ise ikinci sırada görünüyor.

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Ash’in memur ve emekli maaşları mesajı tepki çekmişti

Britanya merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf paketini değerlendirmişti.

Ash’in önlemleri yetersiz bulması ve “Bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi” sorusu tepki çekmişti.

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