Zeybekci'den 'Moody's ve Fitch' yorumu

02 Haziran 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye kararlarını ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz" diyerek tepkisini ortaya koyan Bakan Zeybekci, "Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye, özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur. Bu değenlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değenlendirme olarak buluyoruz" şeklinde konuştu.

Sözlerine, "Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diyerek devam eden Zeybekci, "Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA