Açlık sınırı belli oldu: Türk-İş mart verilerini yayımladı

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla her ay yayımladığı araştırmanın mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, martta 32 bin 792 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 106 bin 816 TL olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 42 bin 585 TL seviyesine yükseldi.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,32

Türk-İş verilerine göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcamadaki artış martta bir önceki aya göre yüzde 1,32 oldu.

Aynı dönemde, mutfak enflasyonunda 12 aylık artış yüzde 38,86, yıllık ortalama artış yüzde 39,30, üç aylık artış ise yüzde 8,78 olarak kaydedildi.