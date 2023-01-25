Güven endeksi verileri açıklandı: Hizmet ve perakende ticarette düştü, inşaatta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Hizmet ve perakende de geriledi, inşaatta yükseldi

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 düştü, inşaat sektöründe ise yüzde 0,6 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aralıkta 120,1 iken bu ay 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 artarken son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep değişmedi, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 5 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi geçen ay 127,5 iken bu ay 126,2 oldu.

Perakende ticaret sektöründe aralık ayına göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,8 azaldı. Bu arada, mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artış stok azalışını, endeksteki azalış ise stok artışını ifade ediyor. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi aralık ayına kıyasla yüzde 7,7 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 5,8 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 92,6 iken bu ay 93,6'ya çıktı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 4,4 düşüş görülürken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 7 arttı.