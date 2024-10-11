Otellerde doluluk oranı ağustosta arttı: 30 Milyon 381 bin 718 kişi geceledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında doluluk oranı yüzde 76,08 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran yüzde 73,46 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı ayda geceleme sayısı 30 milyon 381 bin 718 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 28 milyon 851 bin 182 seviyesindeydi. Gecelemelerin 20 milyon 303 bin 430'u yabancı, 10 milyon 78 bin 288'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 5 milyon 950 bin 379'u yabancı, 4 milyon 742 bin 651'i yerli olmak üzere toplam 10 milyon 693 bin 30 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 10 milyon 28 bin 953 kişi tesislere giriş yaptı.

Ziyaretçilerin kalış süresi ise diğer verilerin tersine Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında geriledi. Geçen yılın Ağustos ayında 2,88 gün olan kalış süresi bu yıl aynı ayda 2,84'e indi. Yabancıların kalış süresi 3,49 günden 3,41 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 2,09 günden 2,13 güne çıktı.

Ocak-ağustos dönemi

Yılın ilk 8 ayında doluluk oranı %52,41 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 55 milyon 655 bin 852, geceleme sayısı 145 milyon 715 bin 662 oldu.

Ortalama kalış süresi yabancıların 3,20 gün, yerlilerin 1,98 gün, toplam 2,62 gün olarak belirlendi.