Borsa 96 binde, TL kazanımlarını törpüledi

17 Ocak 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 96 bin puanın üzerine çıkarken, döviz kurları da yukarı yönlü hareket etti.

Güne 95.500 puandan başlayan endeks, en yüksek 96.200 puanı gördükten sonra sürekli müzayede işlemine verilen araya yüzde 0,64 primle 96.025'den girdi.

Dün, TCMB kararı sonrası gerileyen döviz kurları da bugün yükseldi. Güne 5.33 seviyesinden başlayan dolar/TL saat 13:15'de 5.3650'den alıcı buldu.

Euro/TL yüzde 0,75 artışla 6.1250'ye geldi, sterlin/TL ise Başbakan May'in güven oylamasını kazanması sonrası yüzde 0,70 artışla 6.9260'da.

Bugün öne çıkan başlıklar şöyle:

- Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine devam edecek. Bu kapsamda Çin Başbakan yardımcısı Liu, ay sonu ABD'ye gidecek.

- Huawei ve ZTE'ye ABD'de üretilen çip ve diğer parçaların satışının yasaklanmasını öngören tasarı Kongre'ye sunuldu. Çin, ABD'nin tavrını histeri" olarak nitelendirdi.

- The Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği yetkilileri, Brexit'i 2020 yılına kadar ertelemeye yönelik planları değerlendirmeye başladılar.

Çin, Huawei tasarısı için "histeri" dedi

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