Borsa günü düşüşle tamamladı

06 Şubat 2018

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.395,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,75 ile gıda, içecek oldu.

Dünya borsalarında görülen sert düşüşlerin etkisiyle güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, 113.875,72 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve 115.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yükseliş eğilimindeki gelişmiş ülke tahvil faizlerinin dünya pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 117.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasalarda satış baskısı sürecek mi?

Kaynak: AA