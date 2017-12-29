Borsa, tüm zamanların rekorunu kırdı
BIST 100, 115.102 puana çıkarak yılın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Dün, 114.480 puanla kapanış rekoru kıran ve güne yüzde 0,20 yükselişle 114.708 puandan başlayan BIST 100, günün ilk yarısında 115.102 puana çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Endeks, bir önceki zirvesini 115.093 puanla 6 Kasım'da görmüştü.
BIST 100, saat 14:03'de yüzde 0,33 değer kazancıyla 114.831 puandan işlem gördü.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtiyor.
Öte yandan dün, 3.7655 ile 26 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar kuru, aynı dakikalarda 3.7762 seviyesinde yer aldı.