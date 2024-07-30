Borsada halka arz heyecanı bitti: Yatırımcı talebi 400 binlere düştü

Borsada işlem görmeye başlamalarıyla beklenen performansı gösteremeyen şirketler, yatırımcıların halka arzlardan uzaklaşmasına yol açıyor. Son halka arzda katılımcı sayısı 400 bine kadar düştü.

Sözcü’de yer alan habere göre Borsa İstanbul’da geçen hafta halka arz kapsamında talep toplama sürecini tamamlayan ve yılın en küçük çaptaki (525 milyon TL) halka arzlardan birisi olan DCT Tranding Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz sonuçları dün belli oldu. Son dönemde halka arz hisselerinin uzun tavan serileri yapmaması nedeniyle katılımcı sayısı 401 bin 284 kişide kaldı. Bu sonuçlara göre DCT Trading halka arzı geçen yıl şubat ayındaki Bülbüloğlu Vinç halka arzından sonra en düşük katılıma sahip halka arz oldu. Bunun yanında DCT Trading’den önce gerçekleşen Seğmen Kardeşler Gıda ve Efor Çay Sanayi halka arzları da sırasıyla 534 bin 481 ve 540 bin 512 katılımcı sayısıyla ortalama halka arza katılımın oldukça altında kalmıştı.

7 aylık dönemde 23 şirket halka arz oldu

Yükselen faizlerle TL mevduatın Borsa İstanbul’a alternatif getiri oluşturması da yatırımcıların yatırım kararlarını etkiledi. 2024’ün ilk çeyreği başarılı halka arzların devamına sahne olurken, ikinci çeyreğin başından itibaren tablo tersine döndü. Borsa İstanbul’da 7 aylık dönemde 23 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 55 milyon 136 bin 751 yatırımcı talebinin büyüklüğü 47.1 milyar lira oldu.