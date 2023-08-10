Enerya Enerji halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse fiyatı nedir? Ener Enerji hisse kodu nedir? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detayları...

Enerya Enerji halka arz talep toplama tarihleri, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden süreçle ilgili detayları paylaştı.

Enerya Enerji halka arzı ne zaman?

Enerya Enerji halka arz tarihleri henüz belli olmadı.

Enerya Enerji Hisse fiyatı nedir?

Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak.

Ener Enerji hisse kodu nedir?

Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi.

Oransal mı yoksa eşit dağıtım mı?

Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.