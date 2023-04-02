Koza Polyester halka arz oluyor

Koza Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 193 milyon TL’den 216 milyon 160 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 23,16 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışıyla ve Şirket’in mevcut ortaklardan Saim Akınal’a ait 10 milyon 615 bin TL nominal değerli pay ve Suat Akınal’a ait 10 milyon 615 bin TL nominal değerli payın ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 44,39 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Yurt içi bireysel yatırımcılar

Halka arz edilecek toplam 44,39 TL nominal değerli payların; 33 milyon 292 bin 500 TL nominal değerdeki (%75) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 11 milyon 97 bin 500 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

Halka arzda talep toplama fiyatı 24,50 TL olacak

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü toplam brüt halka arz gelirinin %30’u kadar olarak belirlendi.

Koza Polyester 2012 yılında Gaziantep şehrinde Akınal ailesi tarafından kuruldu. Koza Polyester, Türkiye’nin kontinü polimerizasyondan polyester elyaf üreten ikinci şirketi konumunda bulunuyor ve elyaf üretiminde Avrupa’nın en büyük kapasitelerinden birine sahip.