New York Borsası, ABD'nin güçlü büyüme verisinin ardından yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 39.828,63 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.428,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artarak 17.352,64 puana çıktı.

ABD'de devam eden bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış, ülkenin güçlü gelen büyüme verisinin ardından hız kesti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Analistler, bu dönemde beklentileri aşan büyüme verisinin ekonominin dayanıklılığı konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Büyümenin yine de 2023'ün son iki çeyreğinde kaydedilen oranların altında olduğuna dikkati çeken analistler, fiyat baskılarının da yavaşladığını anımsatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise haziranda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 6,6 azaldı.

Kurumsal tarafta da bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan IBM'in hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri geride bırakmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri ise yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 16'nın üzerinde değer kaybetti.

Restoran zinciri Chipotle'nin hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 1'in üzerinde gerilerken, American Airlines'ın hisseleri ise bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Raytheon Technologies'in hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.