Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksin 80'i değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybetti.

Cuma günü 4.812,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4.794,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.712,63, en yüksek ise 4.816,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,78 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.966 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,68, bileşik getirisi yüzde 13,08 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2350 ve dolar/yen paritesi 133,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2040 liradan, avro 20,8360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.966 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,2 artışla 84 dolardan işlem görüyor.