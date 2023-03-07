Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükselirken, 24'ü değer kaybetti

Dün 5.392,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 46,30 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 5.438,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.420,50, en yüksek ise 5.497,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Akbank, Türk Hava Yolları, oldu.

Altının onsu 1.843,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2010 ve dolar/yen paritesi 135,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,9130 liradan, avro 20,1560 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.843,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 86 dolardan işlem görüyor.