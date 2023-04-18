VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.694,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 5.683,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.689 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de hem makroekonomik veri akışının hem de Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda yüzde 87 ihtimalle politika faizini 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını söyledi.

Soru işaretleri artırıyor

Temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.750 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.650 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.