Dolar 4,78 seviyesine indi, borsa yüzde 2 değer kazandı

17 Temmuz 2018

Fitch'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu indirimine önceden fiyatlanmış olması nedeniyle sınırlı yukarı tepki veren ve yeni haftaya sakin başlayan dolar/TL dün ve bugün 4.85 civarında hareket devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından piyasanın kapanışına doğru geriledi ve 4.7884 seviyesini gördü.

Piyasalar ABD'de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için Powell'ın ilk kongre konuşmasını bekliyorlardı.

Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi.

Powell "Fed şu anda bundan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek olduğuna inanıyor" diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak hızda olası gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerektiğini ifade etti.

Powell: En iyi seçenek kademeli artırımı sürdürmek

Dün ve bu sabah ağırlıklı 4.84-4.85 civarında hareket eden, dolar/TL, saat 17.57 itibarıyla 4.7891 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.60 sınırında yer aldı.

Güne sınırlı yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise ilk yarıya yüzde 1'e yakın değer kazancı ile girdikten sonra kapanışta yüzde 2'den fazla yükseliş ile 91.629 seviyesinde yer aldı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Son bir aya baktığımızda negatif ayrışması belirginleşen TL'de en küçük bir iyimserliğin bu negatif ayrışma nedeniyle kuvvetli yansıdığını görüyoruz. Bugüne özel bir haber olmamakla birlikte TL'de iyimser bir seyir görüyoruz. Buradan aşağıya hareketin hız kazanma ihtimali olması nedeniyle 4.80 seviyesinin altı yakından izlenmeli. Yukarıda ise 4.88 ve 4.93 seviyeleri izlenmeli aynı şekilde buradan yukarı hareketler de yükseliş hızlanabilir" dedi.

Piyasalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini de yakından takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söylemişti.

Bankacılar Albayrak tarafından verilen mesajların piyasaları ilk etapta sakinleştirdiğini belirtse de söylemlerin yeterli olmadığına, uygulamaların görülmek isteneceğine dikkat çekiyor.

Bu çerçevede piyasalar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz açıklamalarının ardından geçen hafta 4.9767 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara sert gerilese de kalıcı olamadı.

"Tahvil faizleri uzun süredir baskı altında"

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. Bugün ise bankacıların verilerine göre iki yıllık gösterge tahvil yüzde 20.50 civarındaki seyrini sürdürürken 10 yıllık gösterge ise yüzde 18'in üzerinde seyrediyor.