Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (21 Temmuz Pazar Güncel Döviz Kurları)
21 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,19 liradan, euro 36,02 seviyelerinde bulunuyor. İşte 21 Temmuz Pazar güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:50 itibarıyla 32,88 (alış), 33,19'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36 TL seviyelerinde seyrediyor.
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