Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 28 Ağustos Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
28 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,02 liradan, euro 38,13 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,0211'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,1331 TL seviyelerinde seyrediyor..
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