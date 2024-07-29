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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

29 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 32,90 liradan, euro 35,92 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 29 Temmuz Pazartesi güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 32,9078 (alış) 33,1284'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,9293 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları

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