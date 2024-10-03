Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ekim Perşembe Güncel Döviz Kurları)
3 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,20 liradan, euro 37,89 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 3 Ekim Perşembe güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:28 itibarıyla 34,2016 (alış) 34,2231'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,8986 TL seviyelerinde seyrediyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir