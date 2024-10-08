Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Ekim Salı Güncel Döviz Kurları)
7 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,24 liradan, euro 37,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 8 Ekim Salı güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,2453 (alış) 34,2929'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,6365 TL seviyelerinde seyrediyor.
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