Doların etkisiyle borsa satıcılı açıldı

23 Ekim 2017

Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yükselmesi gelişmekte olan ülke para piyasalarında baskı yaratıyor.

Dolar endeksindeki yükselişe paralel dolar/TL 3.70 seviyesinden haftaya başlarken, bu yükseliş hisse senetleri piyasasına olumsuz yansıdı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 321 puan düşüşle 108.167 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,30 oranında değer kaybetti. Açılış sonrasında artan satış baskısıyla kayıplar arttı. BİST 100'de işlemler saat 10:05 itibariyle yaklaşık 700 puan düşüşle 107.770 puan seviyelerinde gerçekleşiyor.

Öte yandan, BDDK ve yetkililerin doğrulamadığı, Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya olduğu haberinin ardından banka hisselerindeki kayıp dikkat çekiyor.

Yüzde 0,48 düşüşle 170.141 seviyesinden güne başlayan BİST Banka endeksinde açılış sonrasında artan satışlar sonrasında kayıp yüzde 1'i geçti. Endeks, yaklaşık yüzde 1,5 kayıpla 168.600 seviyelerinde bulunuyor.

Dolarda yükseliş devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının Kongre'de ilerlemesine imkan verecek olan tasarının Cuma günü Senato'dan geçmesinden destek bulan dolar değer kazancı trendini sürdürürken kur da güne yükselişle başladı. Dolar/TL'de ilk işlemler 3.70 seviyesinin hemen altında gerçekleşiyor.

Diğer taraftan dolar endeksi 93.872'ye yükselerek 6 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hazine ihaleleri önemli

Bankacılar bugün ve yarın gerçekleşecek Hazine'nin yüklü ihalelerin de piyasalarda yakından takip edileceğini söylediler.

Hazine üçü bugün olmak üzere iki günde altı ihale düzenleyecek.

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Diğer önemli gündem Fed

Piyasaların diğer ana gündem maddesi ise Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu.

ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için değerlendirdiği beş aday ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Trump kararını gelecek hafta açıklayacak.

Piyasalarda bu hafta yoğun geçecek

TL, yeni haftaya güç kaybederek başlıyor