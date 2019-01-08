Dolar/TL 5.50'yi gördü

08 Ocak 2019

Ticaret savaşlarında uzlaşı ve Fed'in sabırlı olacağı beklentileri global piyasalarda iyimserliği desteklerken, dün benzer para birimlerinden negatif ayrışan Türk Lirasında satış baskısı ABD ile ilişkilerin bozulabileceği kaygısıyla arttı ve dolar/TL 5.5030'a kadar yükseldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti nedeniyle TL dünden bu yana baskı altındaydı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik söylemleri ilişkilerin bozulabileceği endişesine neden oldu ve negatif seyri güçlendirdi.

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Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan, bu sabah güne 5.40 civarında başlayan ve Erdoğan'ın konuşması öncesinde ise 5.42 seviyesinde olan dolar/TL saat 17:10'da yüzde 1,7 artışla 5.4760'ta yer aldı.

Aynı saatte euro/TL ise yüzde 1,3 yükselişle 5.2630'dan işlem gördü. Öte yandan güne primle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dövizdeki artışın etkisiyle satış görse de daha sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 90.700 puana çıktı.

"İlişkilere yönelik kaygı satış getirdi"

Bir bankacı, "Bolton'un İsrail'de yaptığı açıklamalar zaten piyasada negatif algılanmıştı. Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından ise ABD ile fikir ayrılığı olabileceği algısı kurda yukarı hareketi tetikledi. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke para piyasalarında da olumsuz bir hava var, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası bir ralli olmuştu, sanki o geri veriliyor" dedi.

Başka bir bankacı ise "Genel olarak sınıra ilişkin yapılan açıklamalar TL üzerinde korku satışı yaratıyor. Gelişmekte olan piyasalardaki bozulma da denk geldi. ABD ile ilişkilerin bozulma riski daha sert fiyatlama yaratır" dedi.

"Operasyon hazırlıkları tamam"

Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabul etmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bolton ciddi bir yanlış yapmıştır. Bu noktada bizim asla taviz vermemiz mümkün değil... Suriye'ye bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında bu örgütleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Bolton'un muhatabının Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olduğunu belirterek, kendisinin Bolton ile görüşmemesini bir tepki olarak değerlendirmemek gerektiğini ifade etti.

Bolton, pazar günü İsrail'de yaptığı bir açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek; Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

Erdoğan: Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır

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Kaynak: Reuters