Dolar/TL hareketlendi

08 Haziran 2018

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyre döndü. Güne başlarken 4.50 civarında dengeli görünüm sergileyen kur, yönünü yukarı çevirerek 4.5420 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL, saat 11:22 itibariyle 4.5330 seviyesinde yer aldı.

Dünkü faiz kararı öncesi 4.58 civarında işlem gören dolar/TL, 4.4560'a kadar geriledikten sonra günü 4.50'nin hemen altında tamamladı. TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 2'ye yaklaşırken, TL açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

Öte yandan Moody's kararı sonrası satıcılı açılan borsa, yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 96.500 seviyelerine geriledi.

Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Fed ve ECB kararları da önemli

TCMB'nin dünkü adımıyla nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışı 500 baz puana ulaşırken, ekonomistler atılan bu adımı TL'yi destekleme, enflasyon ve beklentilerindeki bozulmayı durdurma açısından oldukça olumlu buluyorlar. Ancak para politikasının seçimlerin ardından nasıl bir yön izleyeceğinin TL cinsi varlıkların seyri açısından orta uzun vadede önemli olacağı da vurgulanıyor.

Piyasalar önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının önemine dikkat çekerken, bundan sonra piyasalarda izlenecek ve fiyatlanacak gelişmelerin

arasında en belirleyici olanın ise seçim gündemi olarak belirliyorlar.

En önemli belirleyici seçim gündemi

Bir bankanın döviz masası müdürü, "TCMB son dönemde attığı adımlarla para politikasına ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu. Bunun etkisini piyasalarda da gördük. Özellikle 10 yıllık tahvil getirilerinin faiz kararıyla 30 baz puan düşmesi uzun vadede adımın değerini ortaya koyuyor. Para politikası açısından güven tesis edildi" dedi ve ekledi: "Bunun ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararı bu iyimserliği azaltıyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik de oldukça kuvvetli değer kayıpları gördük. Yunanistan ile yaşanan süreci de piyasalar AB ile ilişkiler kapsamında takip edecek. Ancak görünen o ki, TCMB kararının ardından piyasalardaki en önemli belirleyici seçim gündemi olacak."