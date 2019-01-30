Enflasyon raporu ve Fed kararları bekleniyor

30 Ocak 2019

Dolar/TL güne 5.30 civarında başlarken, bugün piyasada yılın ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin verebileceği sinyaller takip edilecek.

Yatırımcılar küresel piyasalarda ise bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yönlendirmesini ve ABD-Çin arasındaki üst düzey ticaret görüşmelerinin sonucunu bekliyorlar.

Fed'in iki günlük para politikası toplantısı günün ilerleyen saatlerinde sona erecek. Geçen yıl dört kez faiz artıran Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

ABD ve küresel ekonomilerin durumuna ilişkin belirsizliklerin olduğu ve finansal piyasaların dalgalı seyir izlediği bir ortamda Fed yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar. Bu sinyaller gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarında da belirleyici konumdalar. İşlemciler, 2019 yılı için sadece bir faiz artırımı fiyatlıyor.

Ticaret görüşmeleri

Sterlin anlaşmasız Brexit olasılığına ilişkin yeni endişelerle dün gerilerken yatırımcılar bir diğer taraftan ise ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerini yakından izliyorlar.

Görüşmelerde ABD'nin talep ettiği yapısal reformlar konusundaki görüş ayrılıklarının giderilip giderilemeyeceği piyasalarda takip edilirken bu anlaşmazlık yeni gümrük vergilerinin hayata geçeceği 2 Mart'tan önce bir anlaşmanın sağlanmasını da zora sokuyor.

Dolar/TL

Haftaya 5.25 civarından başlayan ancak 5.36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL dün akşam saatlerinde yeniden 5.30'lu seviyelere doğru geriledi. Kur bu sabah ise dünkü seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 09:45'te 5.3140 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.0870'den işlem gördü.

Bankacılar bugün iç piyasada Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri ve yılın ilk enflasyon raporunda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının takip edileceğine dikkat çekiyorlar.

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü.

Bankanın bugün bu tahminini güncellemesi beklenirken ekonomistler piyasa ve OVP tahminlerinin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB'den eski tahminlerine göre "büyük bir revizyon" görmeyi beklemiyorlar.

Faiz indirimi beklentisi

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yılın ilk enflasyon raporunda izlenecek yegane gelişme TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin verebileceği sinyaller olacaktır. TCMB Ocak ayındaki faiz kararında bir sonraki PPK toplantısında faiz indirimi için alan yaratacak söylemlerde bulunmadı. Piyasa banka tarafından bugün çizilecek enflasyon patikası ile TCMB'nin ne zaman faiz indirimi yapabileceğine yönelik tüm söylemleri yakından takip edecek" dedi ve ekledi:

"2019 yılında TCMB'den 400 belki 500 baz puana ulaşabilecek faiz indirimi bekliyoruz. Enflasyon gıdanın da etkisiyle bir süre daha yüksek seviyelerde kalacak. Bu nedenle faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı önemli. Bankanın enflasyon güncellemelerinden ziyade seçimlerin de içinde olduğu bir dönemde faiz patikasıyla ilgili verebileceği sinyalleri takip ediyor olacağız."

Reuters'ın anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar öncülüğünde Ocak ayında 1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 20.3 civarında kalması bekleniyor.

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Kaynak: Reuters