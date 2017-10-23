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Hazine, yüklü miktarda borçlanacak

Hazine, bugün ve yarın toplam 6 tahvil ihracı gerçekleştirerek borçlanmaya gidecek.

Hazine, yüklü miktarda borçlanacak
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Bugün ve yarın gerçekleşecek Hazine'nin yüklü ihaleleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

Hazine üçü bugün olmak üzere iki günde altı ihale düzenleyecek.

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

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