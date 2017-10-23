Hazine, yüklü miktarda borçlanacak
Hazine, bugün ve yarın toplam 6 tahvil ihracı gerçekleştirerek borçlanmaya gidecek.
Bugün ve yarın gerçekleşecek Hazine'nin yüklü ihaleleri piyasalarda yakından takip ediliyor.
Hazine üçü bugün olmak üzere iki günde altı ihale düzenleyecek.
Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
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