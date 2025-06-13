İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından kripto piyasasında sert satışlar görüldü, Bitcoin ve alt coinlerde düşüşler yaşandı.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6,4 değer kaybederek 3,24 trilyon dolara geriledi. Altcoin piyasa değeri ise 1,19 trilyon dolar seviyesine kadar düştü.

Bitcoin fiyatları son 24 saatte 102 bin dolar seviyesine kadar gerilerken, Ethereum 2 bin 443 dolar, Solana ise 141,44 dolara kadar geriledi.

Bitcoin ve alt coinlerde son durum

Orta Doğu'da artan gerilim sonrası yatırımcıların gücenli limanlara yönelmesiyle kripto piyasasında sert düşüşler görüldü.

Saat 10.30 itibarıyla lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 2,84 değer kaybederek 104 bin 706 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 8,34 kayıpla 2 bin 529 dolara geriledi.

XRP yüzde 5,67 düşerek 2,11 dolara, Solana ise yüzde 9,25 düşerek 144,65 dolara geriledi.