Piyasa 'Brunson' kararı ile dalgalandı

18 Temmuz 2018

ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın bugün görülen davasında tutukluluğun devamına karar verilmesi piyasayı olumsuz etkiledi.

Gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak 4.7674 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL’de aşağı hareket sınırlı kaldı ve dolar yeniden 4.80’in üzerine taşındı. Gün içerisinde en yüksek 4.8467 seviyesi test edilirken, kur gün sonuna doğru 4.81 seviyelerinde yer aldı.

Benzer tablo hisse senetleri cephesinde de yaşandı. Borsa sabah seansında 92.500 direnci ile haftanın en yükse seviyesini gördü. Ancak yükselişin ardından gelen kâr satışı endeksi bir ara 90.400 seviyelerine kadar çekti. Brunson için tahliye kararı çıkmaması da satış olarak kullandı. BIST, 91.500-92.000 seviyelerinde dengelendi.

10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 17.44'e kadar gerilese de öğleden sonra yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 17.9'a kadar çıktı. İki yıllık gösterge faiz ise en düşük yüzde 20.29 seviyesini gördükten sonra kapanışta yüzde 20.40 seviyesinde yer aldı.

ABD'li rahip Brunson'a tahliye yok