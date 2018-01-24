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ABD'den Türkiye'ye 30 kilometrelik 'güvenli hat' teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson'ın, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye 30 kilometrelik 'güvenli hat' teklifi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın, kendisine, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun dün Paris'te düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısında, Tillerson ile yaptığı ikili görüşmenin ana gündem maddesini Afrin oluşturdu.

Görüşmede, Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunurken bu derinliğin, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını karşılayacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

afrin türkiye abd

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