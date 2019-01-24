AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

24 Ocak 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesi sonrası ABD'nin Guaido'yu resmen tanımasına tepki gösterdi.

Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir" dedi ve ekledi:

"Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar"

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Kaynak: AA