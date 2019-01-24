ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir" diye konuştu.

AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesi sonrası ABD'nin Guaido'yu resmen tanımasına tepki gösterdi.

Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu, gayrimeşru bir eylemdir" dedi ve ekledi:

"Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar"

Çavuşoğlu: ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştırÇavuşoğlu: ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız

Kaynak: AA

Venezuela Juan Guaido Maduro
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.