AK Parti'li Özhaseki altılı masayı eleştirdi: Bunlar koalisyon vadediyorlar

Özhaseki, Afyonkarahisar'da eski Et ve Balık Kurumu Salonu'nda düzenlenen "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımla" programında yaptığı konuşmada, karşılarında farklı bir muhalefet anlayışı olduğunu söyledi.

Muhalefetin sadece iki stratejisi olduğunu savunan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her konuştuklarında, her söylediklerinde, her ağızlarını açtıklarında bu iki sınıftan birisine girerler. 'Birisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin ne olursa olsun.' Öyle bir kafa yapısı var bunlarda. İyi de gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? Millet sizi seviyor mu? Yok. 'Ama Recep Tayyip Erdoğan gitmeli. AK Parti gitmeli.' 'Altılı' diyorlar ya hepimiz biliyoruz ki yedili. Bir de masanın altında saklanan var. O kafayı arada bir uzatıyor oradan 'Bir dakika buradayım, beni yok sayamazsınız.', 'Beni yok sayarsanız gösteririz size seçimlerde.' diyor. 'Ankara'da, İstanbul'da neler yaptığımızı gördünüz. Bak şimdi de yaparız ha.' diyorlar. Yani, yedili bir masa var orada. Emin olun bu yedili masadakilerin genel başkanları da ekipleri de yolda birbirlerini görseler selam vermezler."

"Aklımızla alay etmeyin"

Özhaseki, altılı masanın adeta bir yıkım ekibi gibi olduğunu ileri sürdü.

Altı masanın bir yıldır kimi aday göstereceğini konuştuğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hepimiz biliyoruz, tartışılıyor. Allah'tan arada biri çıkıyor da söylüyor. Kimi aday edeceklerini konuşuyorlar. Geçenlerde 'İnşallah ay başında adaylık hususunu konuşacağız.' diyorlar. Bu kadar da aklımızla alay etmeyin. Bir yıldır çabalıyorsunuz zaten. Düşüne düşüne bulmuşlar güçlendirilmiş parlamenter sistem. İyi güzel. Ne demek bu? Eskiden koalisyon hükümetlerinden birkaç tanesini görmüş, içlerinde az çok yaşamış bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bunlar koalisyon vadediyorlar. Yedili koalisyon, yedili kaos, yedili kavga vadediyorlar Türkiye'ye. Nasıl oturacaklarına bir ayda karar veremeyenler, Ukrayna savaşı çıktığında nasıl bir karar verecekler acaba? Ekonomide ne düşünüyorlar, ben de çok merak ediyorum. Masada oturanlardan liberaller de var, aşırı bir uç, komünist bir kafa gibi mantığa sahip olanlar da var."

"HDP bir şey almadan bırakmaz"

Özhaseki, altılı masadaki partililerin bir araya gelerek medeniyet kurmasının mümkün olmadığını savundu.

Kafalarındaki tek motivasyon kaynağının "Recep Tayyip Erdoğan gitsin" olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Gidince ne olacak peki? Bunlar da bölüşecekler canım. İsraftan bahsedenler şimdi altı tane yardımcı cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Birer tane bakanlıktan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyorum. HDP'ye ne verecekler acaba? HDP bir şey almadan bırakmaz. Bu birinci stratejisiydi. İkincisi de Deniz Baykal gittikten sonra o bildiğimiz eski Deniz Baykal'ın kendine has üslubu içerisinde muhalefet ettiği Cumhuriyet'in temel ilke ve inkılapları, laiklik vesaire gibi konuları bıraktılar. Hatırlayın. Deniz Baykal'a ömründe oy vermemiş birisiyim ama onun kendine has yerli ve milli bir tavrı vardı. İnandığı ilkeler üzerinden de muhalefetini devam ettirirdi ama yerliydi, çok önemli bu."

"On dakikada on yalanı tek ayağın üstünde söylüyor"

Özhaseki, FETÖ'nün CHP'nin başına operasyon yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdiğini ve partinin eksen değiştirdiğini iddia etti.

CHP'nin algı üzerine dayalı bir siyaset tarzı benimsediğini ileri süren Özhaseki, "Kılıçdaroğlu, 11 yıldır CHP'nin Genel Başkanı. 575 hafta neredeyse. Her hafta grup toplantısı yapıyor. İkişer yalan söylüyor. Toplamda 1150 yalan eder. Bir tanesini ispatla ne olur ya! Kılıçdaroğlu, Meclis'e ilk çıktığında benimle ilgili yalanlar söyledi. Sabahı zor ettim. Basın toplantısı düzenledim. Dedim ki, 'Bu adam Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. On dakikada on yalanı tek ayağın üstünde söylüyor. Vallahi böyle adam bulamazsınız.' Sonra da on tane yalanı dağıttım basına, ertesi gün bir daha söyledi" ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özhaseki, AK Parti'ye katılan gençlere rozet taktı.