'Akşener, 100 bin imzayı geçti'

04 Mayıs 2018

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, Adana’da Yüksek Seçim Kurulu önünde Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan imza kampanyasında partililerle bir araya geldi.

Genel Sekreter Çıray, birçok engellerle karşılaştıklarını belirterek, “Bugün herkes grup toplantılarıyla aday belirlerken İYİ Parti’de genel başkanımız milletin imzalarıyla milletin adayı olmuş bulunuyor” dedi.

Çıray, kendisine ulaşan resmi verileri kamuoyu ile paylaşarak, “Bize gelen resmi bilgilere göre 100 binin çok üzerine çıkılmış durumda ve bugün daha birinci gün. Genel başkanımızın adaylığı kanıtlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA