Antalya'da 229 binada hasar tespit edildi

26 Ocak 2019

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, Antalya'da yaşanan hortum ve Bodrum'daki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu afetlerin iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Kurum, "İklim değişikliğine ilişkin tüm dünyada tedbirler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bakanlığımız '2023 eylem planı' çerçevesinde birçok bölgemizde iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler başlattı" dedi.

Antalya'da yaşanan hortumun ardından Bakanlık olarak harekete geçtiklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızca Antalya bölgesinde hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca bölgesinde 2 binamız tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespiti çerçevesinde Bakanlığımız, Belediyemiz, Valiliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmak suretiyle buradaki mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz."

Antalya'da art arda hortumlar

TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı