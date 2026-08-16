Bakan Gürlek'ten 'orman yangını' açıklaması: 1 Haziran'dan bu yana 11 kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.

Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

22 ilde 64 yangın için adli işlem

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026'dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi.

Bu kişilerden 11'i tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Üç şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

"Çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırılıyor"

Orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırdığını ifade etti.

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının da süreçleri takip ettiğini kaydeden Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.