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Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Laçin’in paylaşımında, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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