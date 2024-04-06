CHP, Hatay için YSK önünde toplanacak

Hatay'da yerel seçimde AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48'ini (346 bin 60) alarak birinci sırada sandıktan çıkarken, CHP'li Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy (342 bin 699) almıştı. CHP il genelinde sonuçlara itiraz etmiş ancak Öntürk'e mazbata verilmişti.

CHP lideri Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 'Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edildiğini' ifade etti.

"Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir" diyen Özel, partilileri yarın saat 15:00'te YSK önüne davet etti.

Özel, "Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum" diye yazdı.