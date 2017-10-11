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CHP: Vize krizinin maliyeti 63 milyar TL

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, ABD ile yaşanan vize krizinin ekonomiye maliyetinin 63 milyar lira olduğunu öne sürdü.

CHP: Vize krizinin maliyeti 63 milyar TL
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CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ."Ne yazık ki AK Parti hükümeti dış politika konusunda iflas etmiştir" ifadesini kullanarak, "Bu vize krizinin ekonomiye maliyeti 63 milyar lira. Bu bizim üzerimizdeki, bizim çalışanımız, işçimiz üzerindeki yük" diye konuştu.

"Dünyaya efelenme örnekleriyle uluslararası ilişkilerinizi sıkıntıya sokacak şekle girerseniz, hak etmediğiniz halde böyle muameleye maruz kalırsınız" şeklinde konuşan Tezcan, AK Parti'nin dış politikasını eleştirdi. 

Bülent Tezcan, "Sayın Erdoğan çıkıp 'bir büyükelçinin işlemiyle ortaya çıkmış' gibi bir şeyler söyledi. Bugün ABD 'Bunu biz yaptık' dedi. Kaldı ki bu eğer bir büyükelçinin kararıysa ona cevap vermek senin büyükelçine düşer" değerlendirmesini yaptı. 

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