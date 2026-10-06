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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluşunun 103’üncü yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluşunun 103’üncü yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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