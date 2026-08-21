Göztepe taraftar grupları Yalı ve Forza'ya operasyon: 28 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göztepe Spor Kulübünün Yalı ve Forza isimli taraftar gruplarında yer alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, iki taraftar grubunda yer alan kişiler arasında 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen silahlı tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme olayları incelemeye alındı.

Müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişim kayıtları, HTS analizleri, PTS verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve fiziki takip çalışmalarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Yalı ve Forza gruplarının karşı gruba üstünlük sağlamak, hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi oluştuğu kaydedildi.

Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olay da dosyada

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025'te oynanan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Yalı grubu üyelerinden E.Ö'nün, Göztepe semtindeki Paten Parkı mevkisinde Forza grubu üyeleriyle çıkan silahlı kavga sonucu hayatını kaybettiği, G.K'nin ise yaralandığı belirtildi.

Bu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada her iki grubun mensuplarından 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Dosyada ayrıca Eylül-Aralık 2025 döneminde iki grubun üyelerine ait ev ve iş yerlerinin kurşunlanması, silahlı saldırı girişimleri, bıçaklama ve silahla yaralama olayları da yer aldı.

Adli mercilere daha önce intikal etmeyen bazı darp ve silahlı yaralama olaylarının da soruşturma kapsamında tespit edilerek dosyaya dahil edildiği aktarıldı.

Eylemlerin misilleme amacıyla planlandığı değerlendirildi

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, eylemlerin önemli bir bölümünün önceki saldırılara misilleme amacıyla planlandığı belirtildi.

Şüphelilerin liderlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda keşif yaptıkları, hedef belirledikleri, silah temin ettikleri, araç ve motosiklet organizasyonu sağladıkları; tetikçi, gözcü, sürücü ve lojistik destek sağlayıcı olarak görev aldıkları değerlendirildi.

İletişim kayıtlarında ise örgüt liderlerinin talimat verdiği, mensupları toplantılara çağırdığı, eylemlerin planlanmasını sağladığı ve hedef kişilerin belirlenmesine yönelik yönlendirmelerde bulunduğuna ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedildi.

İki grupta 59 şüpheli tespit edildi

Dosya kapsamında Yalı yapılanması içerisinde suç faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 31 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'sinin ve bir suça sürüklenen çocuğun cezaevinde bulunduğu, örgüt liderinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Forza yapılanmasında ise 28 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 15'inin cezaevinde bulunduğu ve örgüt liderinin de cezaevindeki şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi.

İletişimin tespiti tedbiri uygulanan 7 kişi hakkında ise herhangi bir suç deliline rastlanmadığı kaydedildi.

4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 21 Ağustos'ta İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla'da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonda suç örgütü yöneticilerinin tamamının yakalandığı belirtildi.

Başsavcılık, operasyonun Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarını kapsamadığını vurguladı.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir havalı tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir pompalı tüfek, 4 uyuşturucu hap, bir bıçak, bir samuray bıçağı ve bir beyzbol sopası ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 45 kurusıkı mermisi, 50 av tüfeği kartuşu, bir uzun namlulu silah şarjörü ve havalı tabanca mermileri bulundu.