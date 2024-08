İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi' eleştirisi: Birlikte hareket edemiyoruz

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı için bulunduğu Adıyaman'da Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, gazetecilere, TBB'nin encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduklarını hatırlattı.

'En kötü sınav veren ülke biziz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük kayıplar verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Tabii acı bir deprem yaşadık. Bu depremi sadece biz yaşamıyoruz, dünyaya baktığımızda birçok şehri depremle yüzleşen ülkeleri görebiliriz. Ama üzülerek ifade edelim ki bu konuda en kötü sınav veren ülke biziz. Bu çağda, devirde depremin insanlarımızı tabiri caizse tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin altyapısını kuran bizleriz." diye konuştu.

Beklenen İstanbul depremi

İBB başkanı, İstanbul'da olası depreme ilişkin şunları kaydetti: "İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz. Deprem bu ülkenin beka sorunudur. Özellikle İstanbul için böylesi bir ortamda amasız, fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyetiyle, yeteneğiyle bütün kurumların bir araya gelip, iş üretmesi gerekir. Henüz o refleksi, o kabiliyeti elde edemedik."