İDO'da bazı seferler iptal

22 Aralık 2017

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Sabah 10.15'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal edilmişti.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Bandırma limanına gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla yanaştırılıyor.

Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı

Yılbaşı tatili için ek sefer

Öte yandan İDO'dan yapılan bir başka açıklamaya göre, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak.

1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak.

Ek sefer biletleri satışa açıldı.

Kaynak: AA