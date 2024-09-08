İmamoğlu'ndan Erdoğan'a teğmen eleştirisi: Derdiniz ne sizin Allah aşkına?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerden bazıları, 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yemin törenin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Erdoğan dünkü açıklamasında ise "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bir avuç kendini bilmez ordumuzdan temizlenecek. Bu kişilerin ordumuzda yer alması mümkün değil" dedi.

'Derdiniz ne sizin Allah aşkına?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Bilecik’te Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi Seyir Terası'nın açılışındaki konuşmasında Erdoğan'a tepki gösterdi.

“Milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum" diyen İmamoğlu, 'olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateşin harlanmak istendiğini' ifade etti.

İBB başkanı şöyle devam etti: "Derdiniz ne sizin Allah aşkına? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah’ın bir gününü bir bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortak yaratmayacak mısınız? İnsanlar birbirini biraz seviyor, daha çok sevecek diye ödü kopuyor. Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil.

Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirmenin bunun altından iş aramanın çabası ne? Bilmeyene söyleyelim 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk Kaldı ki bu millet sizin yargılarınızın kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de biliyor. 2019’da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi, benim de adım Sisi idi. Şimdi ne oldu kardeşim. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!"