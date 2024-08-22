  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 'İstanbul'da maymun çiçeği karantinası' iddiasına yalanlama
Takip Et

'İstanbul'da maymun çiçeği karantinası' iddiasına yalanlama

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle tüm dünyadan alarm verilirken, Türkiye'nin farklı illerinden iddialar gündeme getiriliyor. Ankara'nın ardından İstanbul'da da bu hastalık nedeniyle bir kişinin karantinaya alındığı iddiası yalanlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını bildirdi.

Ankara'da 4 kişiye Maymun çiçeği karantinası iddiası endişe yarattı: Peş peşe açıklama geldiAnkara'da 4 kişiye Maymun çiçeği karantinası iddiası endişe yarattı: Peş peşe açıklama geldiGündem

Dermatolojik belirtilerle hastaneye başvuran bir kişiye yapılan maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın izole edildiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ankara'da Maymun çiçeği karantinası var mı? Esin Davutoğlu Şenol'dan yalanlamaya tepkiAnkara'da Maymun çiçeği karantinası var mı? Esin Davutoğlu Şenol'dan yalanlamaya tepkiSağlık

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.