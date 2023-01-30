İşte EYT yasa teklifinin komisyonda görüşüleceği tarih

Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Perşembe günü görüşülecek

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor" açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;

"- Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

Kimler EYT'den yararlanabilecek?

- 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

- Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

- Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce arkadaşımız için bir dokunuşta bulunuyoruz. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlıyoruz. Zorunlu emekliliği bu kanun kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz. Kanunen işçinin talebine bağlı bir durum. Kendisi isterse çalışmaya devam edebilecek, isterse emeklilik dilekçesini vererek emekli olabilecek."