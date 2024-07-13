İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden savunma: Kaçakla ilişkilendirilebilecek altyapı çalışmamız yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokağı'nda iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası yetkili personel tarafından elektrik tesisatının kontrol edildiği, aydınlatma tesisatı kablolarında enerji olmadığının teyit edildiği belirtildi.

Olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesinin temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır. İZSU Genel Müdürlüğünün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında Gdz Elektrik AŞ'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra Gdz Elektrik AŞ tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı hatta vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik AŞ’ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiği, Gdz Elektrik AŞ'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir."

`Olaya ilişkin İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede yapılan yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirilmişti.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında elektrik kaçağının yaşandığı noktada iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sonucu ulaşılan elektrik kablolarında kaçak olup olmadığına ilişkin testler yapılmıştı.